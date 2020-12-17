Fatih Uğurlu'dan Mustafa Destici'ye 'Huysuz Virjin' tepkisi!

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Julide Ateş'e konuşan BBP Başkanı Destici'nin, 'Huysuz Virjin'e ilişkin sözlerine dikkat çeken Uğurlu, "Huysuz Virjin'i övmek Destici'ye yakışmadı." dedi.

Ne olmuştu?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Julide Atreş'in programına konuk olarak soruları cevaplamıştı. Programda Huysuz Virjin'e ilişkin gerçekleşen soru-cevap şöyleydi:

Jülide Ateş: "2020 yılının olumsuz haberlerinden biri de Huysuz Virjin adıyla geniş kitlelere ulaşan Sn. Seyfi Dursunoğlu’nun ölümüydü. Kendisi 2012 yılında bir tv programına katıldı ve o dönem RTÜK Başkanı Zahid Akman tarafından nasıl yasaklandığını anlatmıştı. Dursunoğlu’nun ölümünden sonra pek çok kişi de başsağlığı dileğinde bulunmuştu; CHP, İyi Parti, Deva Partisi’nin mesajlarını çok iyi hatırlayalım. Fakat bir taziye mesajı vermeyen partiler Ak Parti, MHP, Saadet Partisi ve sizin partiniz Büyük Birlik Partisi. Yıllarca Zeki Müren’i sanat güneşi diye bağrına basan, sanatını taçlandıran, onurlandıran bir Türk Halkı’ndan bahsediyoruz; keza Bülent Ersoy’un. Bu anlamda Seyfi Dursunoğlu gibi halkın gönlüne taht kurmuş bir insana bir din adamı şefkatiyle bir başsağlığı mesajını neden çok gördünüz?"

Mustafa Destici: "Türkiye bana göre Huysuz Virjin’den hiçbir zaman vazgeçmedi. Gerçek ismiyle Seyfi Dursunoğlu’nu hep beğenerek izliyoruz, ama tabii onun sanat yönüyle, hayatının yaşamının herhalde vatandaşlarımız, inançlı kesimler, dindar kesimler, maneviyatçı kesimler, milliyetçi kesimler farklı değerlendirdi diye düşünüyorum. Yani sanat yönüne saygı duydular ama, diğer yaşam tarzına kabullenemediler… Ben buna da saygı duymak gerek diye düşünüyorum; her insanı her yönüyle kabul edemezsiniz. Bizim insan olarak ve düşünce hayatımızda bize öğretilen ve bizim hayatımızda uygulamaya çalıştığımız şu ki, insanların iyi yönlerini faydalı yönlerini görmeliyiz, toplum tarafından beğenilen yönlerini görmeliyiz; bu anlamıyla ben Seyfi Dursunoğlu’nu Türk Toplumunun sanat hayatına önemli katkılar yapmış birisi olarak değerlendiriyorum."