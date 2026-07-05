Fatih Uğurlu dua bekliyor

TAYFUN TAŞ İSTANBUL

Gazetemizin İmtiyaz Sahibi ve Yayın Kurulu Üyesi Ramazan Fatih Uğurlu, yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılarak başarılı bir operasyon geçirdi. Operasyonun ardından tedavi süreci devam eden Uğurlu’nun sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi. Hastanede doktor gözetiminde istirahat sürecini sürdüren Uğurlu’nun, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasının temenni edildiği öğrenildi. Bu süreçte Uğurlu’nun ailesi ve yakınları, kendisini seven herkesten dua beklediklerini ifade etti. Akit Medya Grubu olarak, kıymetli Fatih Ağabeyimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Allah’tan acil şifalar dileyerek en kısa zamanda yeniden aramıza dönmesini bekliyoruz.