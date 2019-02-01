Fatih Uğurlu: AK Parti, MHP'siz nasıl yüzde 50 alınır? diye hesap kitap yapmalı Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, başta 31 Mart seçimleri olmak üzere gündemi değerlendirdi.

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu üyesi Fatih Uğurlu, yeniakit.com. tr’ye konuştu. Başta 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler olmak üzere gündemdeki konuları değerlendiren Uğurlu, AK Parti ve MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı’na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, ‘AK Parti tekrardan fabrika ayarlarına dönmeli, MHP olmadan biz yüzde 50 nasıl alırız? Bunun hesabını kitabını yapmalı” ifadelerini kullandı.

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