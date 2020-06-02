Fatih Tezcan'dan 'Haziran-Temmuz' uyarısı
Yazar Fatih Tezcan, Türkiye'nin karıştırılmak istendiğini, sokakta CHP-HDP-İP cephesi kurmak üzere tehlikeli provokasyonlar hazırlandığını ve bazı kritik isimlere suikastler planlandığını söyledi.
Yazar Fatih Tezcan, sokakta CHP-HDP-İYİ Parti cephesi kurmak üzere tehlikeli provokasyonlar hazırlandığını ve bazı kritik isimlere suikastler planlandığını söyledi.
Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"ABD’deki olayları Türkiye’ye taşımak istiyorlar. Sokakta CHP-HDP-İP cephesi kurmak üzere tehlikeli provokasyonlar hazırlıyorlar. Bazı kritik isimlere suikastler planlıyorlar. Haziran-Temmuz'u ıskalamak istemiyorlar."