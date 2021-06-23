Fatih Tezcan profil fotoğrafına 'enayi' yazdı

Gazeteci Fatih Tezcan yaptığı yayında “Devletin içerisinde birileri Fatih Tezcan’ı ortadan kaldıracağız diye karar almışlar” diyerek bir süre olmayacağını söyledi. Tezcan'ın Twitter kapak fotoğrafını "enayi" olarak değiştirdiği görüldü.

Tezcan'ın yaptığı yayında Sedat Peker'den bahsederek "Daha bir şey bilmiyorsunuz" demesi dikkat çekerken, Twitter profilindeki değişiklikler de göze çarptı.

Kapak fotoğrafını 'enayi' olarak değiştirdi

Tezcan kapak fotoğrafını "enayi" olarak değiştirirken profil fotoğrafına da "kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" yazılı bir görsel yerleştirdi. Tezcan yaptığı yayında “Sedat Peker daha hiçbir şey konuşmadı” dedi.

Tezcan yayında “Devletin içerisinde birileri Fatih Tezcan’ı ortadan kaldıracağız diye karar almışlar” diyerek bir süre olmayacağını söyledi.

Fatih Tezcan ne demişti?

Fatih Tezcan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili, “Veyis Ateş, SBK ile görüşmüş de para istemiş. Ya siz deli misiniz? Buzdağının görünen kısmı konuşuluyor. Bildiğim bir şey var rakamlar çok komik. 10 milyon falan ben niye kaçtım sanıyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.