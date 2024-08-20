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Spor Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Maaşı gündem oldu
Spor

Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Maaşı gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-20 13:08:00 -
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Maaşı gündem oldu

Kısa süren Panathinaikos macerasının ardından takımsız kalan teknik direktör Fatih Terim’in Suudi Arabistan ekibi al-Ahli ile anlaştığı öğrenildi. Terim’in maaşının “Türk hocalar için rekor” olacağı ileri sürüldü. Resmi açıklama henüz gelmezken, Terim’in ne kadar kazanacağı yönündeki yorumlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü teknik direktör Fatih Terim, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Resmi olarak anlaşma sağlanan deneyimli çalıştırıcının yeni adresi merak konusu oldu.

Bir süredir hangi takımı çalıştıracağı spekülasyonlara konu olan Fatih Terim, Yunanistan’da kısa süren Panathinaikos macerasının ardından gündeme bomba gibi düştü. Peki, "İmparator" lakabıyla tanınan Terim’in yeni durağı neresi?

Son olarak Panathinaikos’ta görev alan Terim, alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti. Bu ayrılığın ardından, efsanevi teknik adamın yeni adresi büyük bir merakla bekleniyordu.

Son iddialara göre Fatih Terim, Yunanistan’dan sonra şimdi de Suudi Arabistan’a doğru yola çıkıyor. Suudi ekibi Al-Ahli’nin, ünlü teknik direktörü rekor bir ücretle ikna ettiği ve anlaşmanın son aşamaya geldiği belirtiliyor.

Yakında resmiyet kazanması beklenen bu anlaşmanın ardından, Fatih Terim’in yüksek bir ücret karşılığında Al-Ahli’nin başına geçeceği konuşuluyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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