  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Spor Fatih Terim'in prensiydi! Layık olduğu yeri buldu...
Spor

Fatih Terim'in prensiydi! Layık olduğu yeri buldu...

Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim'in büyük ısrarlarıyla takıma kazandırılan Morutan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Pisa'ya kiralanan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, göstermiş olduğu performansla dikkatleri çekti. Pisa'nın 23 yaşındaki ismin bonservisini almak istediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 17:24:00 -
Fatih Terim'in prensiydi! Layık olduğu yeri buldu...

Galatasaray'dan İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, göstermiş olduğu performansla dikkatleri çekti. Pisa'nın 23 yaşındaki ismin bonservisini almak istediği öğrenildi.

Galatasaray'ın sezon başında Serie B takımlarından Pisa'ya kiraladığı genç futbolcu Olimpiu Morutan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Rumen basınından gazeteci Emmanuel Roşu'nun haberine göre; 5.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Olimpiu Morutan'ın bonservisini Galatasaray'dan almak isteyen Pisa, bu ücreti düşürebilmek için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Haberde, Pisa'nın Rumen oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve takımda kalıcı olarak kalmasını istediği yazıldı.

Bu sezon 17 mücadeleye çıktı

Galatasaray, Morutan'ı Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euro transfer bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar ile toplam 34 resmi maçına çıkan orta saha 3 gol attı 3 de asist yaptı.

23 yaşındaki Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 7 asist kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23