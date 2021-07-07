Fatih Terim'in maaşına müthiş zam!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. Burak Elmas ve yönetimi, tecrübeli hocanın jestine aynı şekilde karşılık verdi.

Boş mukaveleyi imzalaıp kulübe gönderdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığı henüz açıklanmazken, tecrübeli teknik adamın boş mukaveleye imza atarak kulübe gönderdiği ortaya çıktı.

Ücreti 2'ye katlandı

Ancak Terim'in bu jesti yönetim tarafından karşılıksız bırakılmadı, ücreti adeta ikiye katlandı.

31 Mayıs'ta Galatasaray ile olan 4. dönemi sona eren ve Burak Elmas'ın seçilmesiyle beraber tekrar mesaisine başlayan tecrübeli hoca, para konusunda sıkıntı yaşatmayacağını göstermek için, üzerinde rakam yazmayan mukaveleyi kulübe yolladı.

3 milyon TL indirime gitmişti

Başkan Burak Elmas ve ekibi, başarılı teknik adamın bu jestine jestle yanıt verme kararı aldı. Geçen dönem 3 milyon euroya anlaşan ancak kurun 6 liraya sabitlenmesiyle 18 milyon lirayı bulan bir kazancı bulunan Fatih Terim, pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gitmiş, yaklaşık 15 milyon lira verilmesini kabul etmişti.

Güncel kurdan 3 milyon euro

Başkan Elmas'ın Terim'e yine 3 milyon euro takdir edeceği fakat bu kez güncel kurdan hesaplama yapacağı öğrenildi. Böylece Terim'in yıllık kazancı bir anda 30 milyon lirayı bulacak. Sarı-kırmızılı yönetimin aldığı yeni kararın önümüzdeki günlerde KAP'a bildirilecek ancak detaylı bildirim yapılmayacak.

Kaynak: Skorer