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Spor Fatih Terim'in derbi karnesi
Spor

Fatih Terim'in derbi karnesi

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 63 derbide 23 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü - Terim, Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut'a daha önce rakip olduğu 9 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:09:02 -
Fatih Terim'in derbi karnesi

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 64. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 63 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.


- Fenerbahçe karşısında 31 derbi


Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 31 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 11'ini kazanırken, 11'inde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 32 derbide ise 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.


- Fatih Terim ile Erol Bulut arasındaki 10. randevu


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, 10. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 9 maça çıktı.

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan bu maçların 5'ini kazanırken, 3'ünü kaybetti, birinden ise beraberlikle ayrıldı.

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