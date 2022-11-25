Fatih Terim'i kahreden haber! Yok böyle acı! Dünyası başına yıkıldı
Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, 91 yaşında hayatını kaybetti. Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, 91 yaşında hayatını kaybetti. Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.
Edinilen bilgilere göre, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.