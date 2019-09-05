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Fatih Terim'e verilen ceza sonrası Galatasaray'dan çok sert açıklama!

Galatasaray Başkanı Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın ardından GSTV'de açıklamalarda bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:14
Fatih Terim'e verilen ceza sonrası Galatasaray'dan çok sert açıklama!

TFF'nin PFDK kararlarını saat 19:05'te açıklamasıyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Cengiz; "Her camia için kutsal değerler vardır. Bunlardan biri da bizim için 19:05'tir. Bu ceza açıklamasının saat 19:05'te yayına girmesi, beni canlı yayına getirdi. Bunu yakıştıramadım. TFF, herhangi bir kulübün mensubu değildir. Belli bir takıma karşı mevzilenirseniz, bu o cepheyi kuranlara hayır getirmez. Kötü niyetinizin olmadığını kanıtlamalısınız. Bu tip hatalar iyi niyetle, tesadüfle açıklanamaz." dedi.

"FATİH HOCAMLA KONUŞTUM..."

Fatih Terim ile sevk kararı sonrası konuştuğunu söyleyen Cengiz; "Sevgili hocamızla dün özellikle bu konuyu görüştüm. 'Siz organize kötülük derken herhangi bir kurumu hedef aldınız mı?' dedim, 'Hayır, bize karşı geçen yıldan olan aşırı tepkilerin organize olarak daha büyük hale geldiğini söyledim' sözlerini kullandı.

"YEDEK KULÜBEMİZİN ARKASINA MİLİTAN UNSURLAR YERLEŞTİRİLİYOR"

Özellikle deplasman maçlarında Galatasaray yedek kulübesinin arkasına kasıtlı olarak bazı kişilerin oturtulduğunu iddia eden Cengiz; "Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar. Son maçta teknik yardımcımıza fiziki darbede bulunuldu. TFF'nin ceza açıklamasında 6222'nin açık ihlali olan bu saldırıyla ilgili bir ceza yok. Hocanın verdiği tepkilerden biri bu. Rastgeleden ziyade, organize halde yapılıyor. Bu birçok statta oluyor. Önlem alınmasını istirham ediyorum." diye konuştu.

"HAKEMLER BİZE KARŞI ÇOK CESUR"

Mustafa Cengiz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bizim yaptığımız faullere verilen sarı kart oranı yaklaşık %43 mertebesinde. Bunun istatistiğini futbol analistlerinin yapmasını istiyorum. Müthiş bir dengesizlik var. Rakibimiz 19 faul yapıyor, 0 sarı kart. 21 faul yapıyor, 1 sarı kart. Biz daha 1. maçta 9 faule 4 sarı, 2 tane de kırmızı kart yedik. Ortalama 2 faulümüzden 1'ine sarı kart çıkıyor şu an. Sevgili hakemlerimiz bize karşı çok cesur. Rakibimiz 19 faul yapıyor, 0 sarı kart. 21 faul yapıyor, 1 sarı kart. Biz daha 1. maçta 9 faule 4 sarı, 2 tane de kırmızı kart yedik. Ortalama 2 faulümüzden 1'ine sarı kart çıkıyor şu an. Sevgili hakemlerimiz bize karşı çok cesur. Bu ne derece organize? Bunu bilemeyiz. Görünen o ki, bize karşı önceki sene ve geçen sene verilen tepki, bu sene artmış durumda. Er meydanından kaçmayız, mücadelemizi ölümüne veririz."

"17 KULÜP GALATASARAY'A KARŞI"

"Geçen yıl Kulüpler Birliği bir bildiri yayınladı. 17 kulüp Galatasaray'a karşı. İşin acı tarafı, 17 kulübün imzası yok. Kulüpler Birliği'nin karar defterinde de böyle bir karar yok ama başlık ne, '17 kulüp Galatasaray'a karşı'. İçeriği ise içler acısı. Kulüpler Birliği başkanı olduktan sonra çıkıp Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğu lekelidir dediğiniz anda, TFF'ye en ağır hakareti yapmış olursunuz. Burada da hukuken açık var."

"ALİ DÜRÜST'ÜN DÖNÜŞÜYLE ALAKAMIZ YOK"

"Siz Ali Dürüst'ü istifa ettikten sonra tekrar TFF'ye döndürdünüz, 3 hakemi askıya aldırdınız dediler. İki olayla da en ufak ilgimiz yok. Ali Bey, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz ama bizim onunla özel bir görüşmemiz de yok, özel bir talebimiz de yok."

"BU ZİHNİYETİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

"Siz şu algıyı yaratamazsınız: Galatasaray'ın lehine hata yapanları cezalandırırım, aleyhine hata yapanları onurlandırırım. Bu olmadı. Men dakka dukka. Bu zihniyetin, bu sistemin değişmesi gerek. Çağı yakalamak istiyorsak, Türk futbolunu temsil etmek istiyorsak, bunu tebarüz etmek zorundayız. Eski kafayla, köhnemiş zihniyetlerle, fanatik düşüncelerle hiçbir yere gelemeyiz."

"HOCAMIZA VERİLEN CEZAYI ONAYLAMIYORUZ"

"Açıklamayı 19.05'te yayınlayan zihniyete karşıyım. Orantısız cezayı veren zihniyete karşıyım. Siz bizim feryadımızı duymayacaksınız, kendinize göre cezayı vereceksiniz. Buna şiddetle karşıyım. Açıklamayı 19.05'te yayınlayan zihniyete karşıyım. Orantısız cezayı veren zihniyete karşıyım. Siz bizim feryadımızı duymayacaksınız, kendinize göre cezayı vereceksiniz. Buna şiddetle karşıyım."

"SEVKİN NEDENİNİ SORUYORUZ CEVAP YOK"

"PFDK'ya sevkin nedenini sorduk, bütün konuşmamı sevk edemezsin. Hangi kelimeler suç, bunu açıklamak durumundasınız. Biz de bunun için savunma yapalım. Bu sistem, bu zihniyet değişmeli. Silah ile tehdit edilenlere 11 gün ceza verildiğini gördük., Ona verilsin demiyorum ama eşitlik ilkesi varsa her şey eşit olmalı. Rakip takım teknik direktörü çok ağır konuşmuş. Ben izleyemedim, sinirim bozuldu. Kimseyi suçlamıyorum ama yanlış kararın bir şekilde döneceğine inanmak istiyorum. Tahkim'de ciddi hukukçular var, böyle bir ceza inandırıcı gelmiyor, bu düzeltilecektir diye inanıyorum."

"TÜRKİYE'NİN BARIŞA İHTİYACI VAR"

"Türkiye'nin huzura, barışa çok ihtiyacı var. S400'le başlarım, doğu-batı hep problem. Bu ülke hak etmediği birçok sıkıntının içinde ama hepsi geçecek. Bu arada insanların tek deşarj yolu olan futbolda neden düşmanlıklar yaratıyoruz?"

"FİKRET ORMAN BAŞKANIM YAPMA!"

"Sevgili Fikret Orman başkanımdan şunu istiyorum: Deme güzel kardeşim. Bir taç yanlışından yediğin golü şampiyonluk lekelemeye kadar götürme, yapma. Yapmayın, germeyin. Zaten bu toplumun tek deşarj unsuru futbol. 4 büyükler çok güzel transferler yaptı. Bırakın çimende adil mücadele edilsin."

"CEZANIN 19:05'TE AÇIKLANMASI ARAŞTIRILSIN"

"Hocamıza verilen bu haksız cezanın 19.05'te açıklanması yüreğimizi yaraladı. Bunun soruşturulmasını istiyorum. Sayın başkan Nihat Özdemir'e çağrımdır. Sorumlu ortaya çıkarılıp deklare edilmeli."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:14
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