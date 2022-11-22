Fatih Terim'e büyük şok! Tuttuğu takım fena çuvalladı...

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, Dünya Kupası'ndaki favorisini de açıkladı.

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, GQ Dergisi'ne konuştu. Sayısız başarılara imza atmış olan Terim; Dünya Kupası, Galatasaray ve kendisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, 2011-2012 sezonunda Galatasaray'da yeniden görev almıştı. Bir önceki sezonda hüsran yaşayan sarı - kırmızılılar 2011-2012 sezonunda Süper Lig 'i dokuz puan farkla tamamlamıştı. Sezon sonunda oynanan Süper Final'in son maçında Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda şampiyonluğunu ilan etmişti.

Galatasaray ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktıktan sonra Schalke 04'ü eleyerek çeyrek finalde Real Madrid ile karşılaşmıştı. Fatih Terim o dönem hakkında; "2011-2012 sezonunda Galatasaray'a yeniden döndükten sonra, kulübümle birlikte ilk iki senede iki şampiyonluk yaşadım.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir serüvenimiz oldu, çeyrek final oynadık. Bazen düşünürüm, belki VAR olsa, o sezon yarı finale de çıkabilirdik. Kim bilir! Fenomen bir takım vardı o iki sezonda" ifadelerini kullandı.

Başarılı çalıştırıcı 2022 Dünya Kupası hakkında da düşüncelerini paylaştı. Lionel Messi ile Arjantin Milli Takımı'nı yakından takip edeceğini ifade eden Terim; "Gönül isterdi ki; Türkiye de Katar'da olsun ve büyük bir heyecanla ülkemizi destekleyelim...

"BEN BÜYÜK BİR LIONEL MESSI HAYRANIYIM"

Birçok takım sayabiliriz. Avrupa'dan, Güney Amerika'dan. Hatta diğer kıtalardan. Ama ben büyük bir Lionel Messi hayranıyım. Biliyorsunuz, bir basın toplantısında, bana sorulduğunda, daha önceki bir sözümü hatırlatmıştım.

"BİR DE MESSI, İKİ DE MESSI, ÜÇ DE MESSI"

Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi... Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum. Hatta şu sıralar daha fazla; çünkü artık son yıllarında.

"ARJANTİN'İN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM"

O yüzden 2014 yılında finalde kaçırdığı kupayı kazanmasını ve kendi ifadesiyle son FIFA Dünya Kupası organizasyonunda şampiyon olmasını isterim. Onun dışında eski öğrencilerim, yakın dostlarım turnuvada yer alacak.

Onları da ayrı bir gözle takip edeceğim tabii ki. Çok keyifli bir turnuva olmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in teknik direktörlük döneminde giydiği beyaz gömlekler herkes tarafından bilinir. En kritik maçlarda, Terim'in üzerinde hep o gömlekler vardı.

69 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, giyim tarzıyla ilgili yaptığı açıklamada, renk uyumuna dikkat ettiğini belirtirken, sözlerini de bir göndermeyle tamamladı; "Beyaz gömlek giyersem, dikkat etmesi gerekenler olabilir."