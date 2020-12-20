Fatih Terim’e 2 ayrı ceza

Deniz Çoban, Karagümrük maçı sonrası Fatih Terim'e verilebilecek cezaları kaleme aldı.

Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim maçın hakemi tarafından kırmızı kartla ihraç edildi. Hakem direkt kırmızı kart gösterdiği için Fatih hocanın hakeme onur kırıcı bir dil kullandığını var sayıyorum.

Diğer türlü olsa, hakem sarı kartla yetinirdi. TFF Disiplin Talimatı'na göre hakeme onur kırıcı dil kullanmanın karşılığı olan ceza 41. maddede izah edilmiş. Minimum 3, maksimum 7 maç ceza öngörüyor.

İşte o madde...

Madde 41: "Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme... TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan; (c) Görevlilere ve diğer kişilere fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası verilir."

Sumudica da aldı

Disiplin Talimatı hükümlerine göre, Fatih hocanın alacağı cezalara bu maddeler dayanak olacaktır. 41. maddeden ayrı, 50. maddeden dolayı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

Ayrı maddelerden aldığı cezaların toplamı uygulanacaktır. Yakın zamanda 50. maddeden (Ceza ve Tedbire Uyulmaması) Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Sumudica da cezalandırılmıştı.

50. maddeden yapılan sevke Disiplin Kurulu 4 maç ceza vermişti. Tahkim Kurulu ise Sumudica’nın 4 maçlık cezasını 2 maça indirmişti.

Sahaya inemezler

Fatih hoca oyundan ihracının ardından, saha kenarından çıkartılıp, kural gereği tribüne gönderildi.

TFF Disiplin Talimatı gereğince; tribünde bulunduğu süre içerisinde ihraç edilen teknik direktörler, maçı izleyebilir ancak takımına talimat veremez. Maç bitiminden itibaren 15 dakika süre geçene kadar da sahaya inemez, soyunma odası ve koridorlarına giremez.

Temsilciye bağlı

Fatih hocanın, maç sırasında takımına taktik direktif verdiğine yönelik bir görüntü görmedik ancak maç bitimi sahaya indiğini gördük. Eğer bu durum TFF temsilcileri tarafından tespit edilmiş ve rapora yazılmışsa, TFF Disiplin Talimatı'nın 50. maddesine göre de sevk yapılacaktır.

Bu maddenin karşılığında verilecek ceza minimum 4, maksimum 12 maça denk gelmektedir.

Madde 50: Cezaya ve tedbire uyulmaması... "Görevlilere ve diğer kişilere ise 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir."

Kaynak: Fanatik