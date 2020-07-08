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Spor

Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada eskiden çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:48:00 -
Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle ilgili paylaşımda bulundu.

"Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı"

Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki "Fatih" yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı." notunu ekledi.

Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 tarihinde Galatasaray'a imza atmıştı.

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