Fatih Terim'den Caner Erkin açıklaması

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da teknik patron Fatih Terim, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunun başında öne geçebileceklerinin altını çizen Terim, "Daha oyunun başında öne geçebilirdik. Bu tip takımlara karşı golü erken bulmanız çok önemli ama maalesef bir pastan da, beş pastan da golü atamadık. Direkten de döndü, boş kaleye de atamadık. Atamadık." dedi ve ekledi:

'Herhalde bir takımın başına gelebilecek en kötü şey'

"Bu tip hadiseleri geçen seneden beri yaşıyoruz. 1-0 geriye düştük, bir de 10 kişi kaldık. Herhalde bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. Takımımız iyi reaksiyon verdi, 1-1'i bulduk, bir daha gol kaçırdık."

'İlk defa yaptığımız bir iş değil'

"Şimdi orada kazanmamız gerekiyor. Galatasaray orada kazanacaktır, kazanmalıdır. İlk defa yaptığımız bir iş değil."

'Çocukları, taraftarın oyun anında tedavi etmesi gerekir'

"Sezonun çok başındayız, taraftarımız bizim en büyük silahımız. Böyle olursa, bize doğru doğrultulmuş olur. Çocukları, taraftarın oyun anında tedavi etmesi gerekir. Yoksa oyuncu kalmaz. Aytaç'a gösterilen o tepki doğru ve hoş değil. Bizim bu huyumuzu değiştirmemiz lazım. Kim çıkar, kim girerse alkışlamamız gerekir."

'Şansı bulmuşsunuz, iki pastan atamıyorsanız'

"Ben şansa pek inandığımı düşünmüyorum. Şansı bulmuşsunuz, iki pastan atamıyorsanız... Doğru dürüst pozisyon alır ve vuruş tekniğinizi ona göre ayarlarsanız, bunun kaçması çok zor. Galatasaray, değişe değişe değişecek."

"Caner Erkin transferini düşünmüyoruz."