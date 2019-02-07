Fatih Terim'den babasına son görev Dün vefat eden Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da toprağa veriliyor.

Bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesinde dün hayatını kaybeden Talat Terim'in cenazesi, oğlu Fatih Terim ve yakınları tarafından morgdan alındı.



Talat Terim'in cenazesi, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı, dua edildi. Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'e sarılarak teselli etti.Daha sonra Terim'in de bindiği cenaze aracı, Adana Asri Mezarlığı'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kulübün kafilesi, Talat Terim'in cenazesi için İstanbul'dan özel uçakla Adana Havalimanı'na ulaştı.

Kafile, Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Asri Mezarlığı'na gitti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.