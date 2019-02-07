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Fatih Terim'den babasına son görev

Dün vefat eden Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da toprağa veriliyor.

07 Şubat 2019 Perşembe 13:14
Fatih Terim'den babasına son görev

Bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesinde dün hayatını kaybeden Talat Terim'in cenazesi, oğlu Fatih Terim ve yakınları tarafından morgdan alındı.

Talat Terim'in cenazesi, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı, dua edildi. Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'e sarılarak teselli etti.Daha sonra Terim'in de bindiği cenaze aracı, Adana Asri Mezarlığı'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kulübün kafilesi, Talat Terim'in cenazesi için İstanbul'dan özel uçakla Adana Havalimanı'na ulaştı.
Kafile, Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Asri Mezarlığı'na gitti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:14
  1. İstanbul
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