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Spor Fatih Terim yine hakemleri eleştirdi
Spor

Fatih Terim yine hakemleri eleştirdi

Yeniakit Publisher
2024-04-25 11:11:00 -
Fatih Terim yine hakemleri eleştirdi

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kaybettikleri AEK maçının ardından her zamanki gibi hakem kararlarını eleştirdi.

Yunanistan takımı Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kaybettikleri AEK maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin hakemini ve kararlarını eleştiren Terim, "Bugün iyi oynamadık. Rakibimizi tebrik ederek başlayayım. İyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Golü erken yedik ve dengemiz bozuldu. Tartışılabilecek bir konu varsa o da Kotsiras'ın penaltı pozisyonu. Eğer o penaltı verilseydi oyuna girebilirdik. Hakemler bu sahaya geldiklerinde bize biraz tuhaf davranıyorlar. Kaliteli bir hakemle oynamadık. Bu tabii ki AEK'nin maçı hak etmediği anlamına gelmez. Onlar bizden daha iyi oynadı. Tekrar söylüyorum, penaltıyla 1-1 olsaydı belki farklı şeyler söyleyebilirdik. Rakibin işini kolaylaştırdık, onlara yeterli alan verdik, merkezde yeterince top kaybettik. Maç içinde skoru tersine çevirebileceğimizi düşünmüyordum. İyi oynayamadık" ifadelerini kullandı.

Yabancı hakeme değinen Terim, "Şimdi siz bize soruyorsunuz, biz de oyun hakkında konuşuyoruz. Bir muhabir olarak bize iyi oynayıp oynamadığımızı söyleme hakkına sahipsiniz. Etkilenmeyen be umursamayan tek kişi hakemdir. Penaltıdan kaybetmedik evet ama VAR da bir şey söylemedi. Sonra gelip bize sarı kart veriyorlar. Hakeme nasıl saygı duyabiliriz böyle? Penaltıdan gol atsak yine kaybedebilirdik. Bu kadar bariz penaltıyı vermeyecekse, Fransa'dan para harcayıp hakem getirmeye gerek yok" dedi.

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