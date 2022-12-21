Fatih Terim yeşil ışık yaktı! 'Geri dönebilirim'

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, "İyi bir teklif ve güzel bir projeyle her yere geri dönebilirim." dedi.

Fatih Terim, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda geleceğe dair de ipucu verdi.

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran, eski başkan Burak Elmas ve yönetimi tarafından görevine son verilen Fatih Terim, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda Dünya Kupası'nı değerlendirirken Lionel Messi hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Fatih Terim, Messi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Önce Messi, sonra Messi, sonra Messi ve diğerleri . Maradona harika bir oyuncuydu, Ronaldo da çok güçlüydü ama ben Messi'yi gerçekten seviyorum. İsterse sahada her şeyi yapabilir."

"Montella daha iyi durumda"

Türkiye'deki İtalyan teknik direktörleri de değerlendiren Terim, ''Türkiye'de çok sayıda İtalyan antrenör var ve hepsinin arasında Montella daha iyi durumda, daha iyi performans sergilemeye devam ediyor. Pirlo ve Farioli'yi de seviyorum.'' dedi.

"Floransa benim ikinci evim"

Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti hakkında ise Terim, "Spalletti adına çok mutluyum. Harika biri ve arkadaşım. Ona karşı saygım ve sevgim büyük. Bu yıl çok iyi gidiyorlar, umarım sonuna kadar götürür ve kazanırlar. Scudetto yarışında Napoli'yi destekliyorum. Floransa benim ikinci evim, Milan'da çalıştım ama Napoli'yi destekliyorum" dedi.

"Geri dönebilirim"

Fatih Terim, "İtalya'ya tekrar dönecek misiniz" şeklimde yöneltilen soruya, "Yalnızca İtalya'ya değil, İyi bir teklif ve güzel bir projeyle her yere geri dönebilirim." dedi.