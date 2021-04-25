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Spor Fatih Terim: Yarışın içinde varız
Spor

Fatih Terim: Yarışın içinde varız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının yarışın içinde olduğunu ve sonuna kadar gideceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 05:02:00 -
Fatih Terim: Yarışın içinde varız

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamaları şöyle:

Açıkçası planladığımız baskıyı, ilk defa oyunun başından itibaren yapabildik. Dominant bir oyun oynadığımız söylenebilir. Çok adamla, doğru yerde ve doğru zamanda pozisyonlar aldık. İyi kullandık orayı.

"Oyun olarak doyurucuydu"

Böyle bir takıma karşı, bu kadar gol pozisyonu bulmak ve oyunu domine etmek... Boffin'i geçemedik ama oyun olarak doyurucu bir oyun oynadı Galatasaray.

Halil, bu kadar pozisyona girip gol atmamaya çok üzüldü ama herhalde, sırtı dönük topu alıp da bu kadar becerili olan çok az oyuncu vardır. Ondan çok memnunum.

"Bu kadro çoy iyi iş yaptı"

İstatistiksel olarak ümit veren bir oyun oynadık. Çok kişi bu kadroyu garipsemiş olabilir ama bu kadro çok iyi iş yaptı.

Nasıl bir kırmızı kart, niye verilmez... İlk Antalyaspor maçını hatırlayalım, Emre Kılınç'ın pozisyonu. Emre, bunun 4'te 1'i kadar müdahale etti. Alanya'da Zorbay hocaya takılmıştık, burada da VAR'daydı. Herhalde kırmızı kart, herkesin söylediğine göre.

"Galatasaray'a kolay dokunuluyor"

Uzun zaman önce, 'Galatasaray'a kolay dokunuluyor.' demiştim. Herhalde dediğim tam anlaşılmamış.

Yedlin, neredeyse faul bile değil, hala oynamıyor. O gün Ali Palabıyık-Suat hoca ikilisi vardı. Bugün de burada farklı bir ikili vardı. Çok eksiğiz.

"Sonuna kadar gideceğiz"

Galatasaray, finaller ve sonları her zaman becermiştir. İnşallah böyle sezon sonuna gideceğiz. Yarışın içinde varız, mesele de o. Sonuna kadar gideceğiz.

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