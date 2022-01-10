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Spor Fatih Terim sonrası 7 ismin daha görevine son verildi
Spor

Fatih Terim sonrası 7 ismin daha görevine son verildi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından ekipte yer alan 7 ismin daha görevine son verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 17:09:00 - 2022-01-10 17:18:00
Fatih Terim sonrası 7 ismin daha görevine son verildi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dördüncü dönemi sona erdi.

Terim sonrası sarı-kırmızılılarda Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın da görevlerine son verildi.

Aynı zamanda idari direktör Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih İbradı, medya sorumlusu Eray Sözen, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdür Yardımcısı Ender Uysal’ın da görevine son verildi.

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