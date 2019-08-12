Fatih Terim onayladı! Galatasaray aradığı forveti Fransa'da buldu
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, Fransa 2.Lig takımlarından Paris FC’de forma giyen Silas Wamangituka'yı yakın markaja aldı.12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:07
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa 2. Ligi’nde Paris FC’de forma giyen Silas Wamangituka’nın transferinin bitirilmesini istiyor.
19 yaşındaki Kongolu forvetin tahmini piyasa değeri ise 3 milyon euro. Silas, geçen sezon Ligue 2’de 32 maçta 11 gol attı.
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