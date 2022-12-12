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Spor Fatih Terim olmadı bakın kim geliyor! Dünya Kupası sonrası sürpriz: Olay isim çok konuşulacak
Spor

Fatih Terim olmadı bakın kim geliyor! Dünya Kupası sonrası sürpriz: Olay isim çok konuşulacak

Katar Milli Takımı'nda Fatih Terim'in ardından Joachim Löw gündeme geldi. Ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda umduğunu bulamayan Körfez temsilcisi, 2026 yılında düzenlenecek olan bir sonraki Dünya Kupası'na Joachim Löw önderliğinde kaliteli bir kadro ile katılmak istiyor. Katar daha önce talip olduğu Fatih Terim'den ret yemişti.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 17:34:00 - 2022-12-12 17:38:56
Fatih Terim olmadı bakın kim geliyor! Dünya Kupası sonrası sürpriz: Olay isim çok konuşulacak

Fatih Terim ile anlaşamayan Katar Milli Takımı, şu anda boşta olan Joachim Löw'e transfer teklifi götürdü. 2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen Katar, Joachim Löw'den önce Fatih Terim ile ilgileniyordu.

FATİH TERİM'DEN SONRA JOACHIM LÖW

Katar Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası başlamadan önce Fatih Terim'e transfer teklifi götürdüğü kamuoyuna yansımıştı. Bu teklifi kabul etmediği öne sürülen Fatih Terim'in ardından Körfez ekibi Almanya Milli Takımı'ndan sonra hiçbir kulüp ile anlaşmayan Joachim Löw'ü gündemine aldı.

2022 Dünya Kupası'nda kötü bir performans ortaya koyan Katar, turnuvayı puansız kapadı. Körfez temsilcisi turnuvadan da ilk elenen ekip olmuştu.

Akşam'a göre; Katar Milli Takımı'nı 2017 yılından beri İspanyol teknik direktör Felix Sanchez çalıştırıyor. Dünya Kupası'ndaki başarısız sonuçların ardından 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek olan 46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ile yola devam edilmek istenmiyor.

Katar, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Joachim Löw ile yeni bir sistem oluşturup rekabetçi bir takım haline gelmeyi umuyor. Almanya'da uzun yıllar çalışan deneyimli ismin de henüz bir takımla anlaşmaması Körfez ekibinin elini rahatlatmakta.

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