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Spor Fatih Terim OHAL ilan etti
Spor

Fatih Terim OHAL ilan etti

Yeni Malatyaspor maçını farklı kazanmaları durumunda şampiyonluğu ilan edecek olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımda OHAL ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 16:40:00 -
Fatih Terim OHAL ilan etti

Galatasaray, şampiyonluk yolunda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı final maçı öncesi alarma geçti.

Teknik Direktör Fatih Terim, deyim yerindeyse OHAL ilan ederken, Florya'da adeta tam kapanmaya geçiliyor. Deplasmandaki Denizlispor galibiyeti ve rakiplerinin puan kaybıyla mutlu sona doğru çok önemli bir adım atan Sarı-Kırmızılılar, çarşamba gününü dinlenerek geçirdi.

Bugünkü antrenman ise saat 18.00'de başlıyor ve oyuncular bu çalışma sonrasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde erken kampa girecek.

Pandemi koşulları sebebiyle İstanbul'daki hiçbir maçtan önce kampı zorunlu tutmayan ve tesiste kalıp kalmamayı oyuncuların tercihine bırakan tecrübeli teknik adam, bu kez aldığı kamp kararıyla takımda tam konsantrasyon sağlamanın hesapları içinde.

Oyuncuların da hocanın bu kararına destek verdiği ve şampiyonluktan başka bir ihtimal düşünmedikleri belirtildi. Özellikle genç oyunculara, daha önce şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncular sürekli deneyimlerini aktarıyor ve onları psikolojik açıdan en kritik 90 dakikaya hazırlıyor.

Hem takımla hem de teknik ekiple gerilim yaşayan yönetim de devreye girmiş durumda. Başkan Mustafa Cengiz'in, son maç öncesinde kalan tüm alacakların hesaplara yatırılması talimatını verdiği öğrenildi. Cengiz'in hedefi bu şekilde takımdaki motivasyonu en üst seviyeye çıkarabilmek.

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