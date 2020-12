Fatih Terim: 'Ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ocak ayını iyi değerlendiren bir kulüp olduklarını belirterek, "Ocak bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor. İyi kullanmayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız var. Galatasaray, istediği kadar, en iyisi. çok anormal bir rakam harcıyor. "En iyi oyuncuları ekonomik olarak alacağız" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Hataysporu'yu 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Devam etmek istiyoruz ama herkes BAY'i kullanacak. 9-10 sakatlıktan muzdarip bir takım olarak yaralarımızı iyileştireceğiz ve maçın geri dönüşü yapacağız. milli takım corona virüsü. Birlikte daha çok çalışacağız. Henüz hazır olmak için bakacağız. İyi gidiyoruz ama olmadı mı diyecek durumda değiliz "dedi.

Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin son haftalardaki performansını değerlendiren Terim, "Önemli bir golcü. Şampiyon olduğumuzda golleriyle katkıda bulundu. Kötü bir maçtan sonra zaman vermemiz gerektiğini söyledim. Çünkü oynamadı. Geçen yılki kredi sürecinde yaklaşık 10-11 aydır. "Daha çok mücadele edecek. Güçlenecek. Tekrar gol atacağına inanıyorum "dedi.

Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak 1000'inci golü attığından bahseden tecrübeli teknik adam, "Ben gayret verdim. Bu gollerde takımımın başındaydım. Diagne, görev yapan üçüncü yabancı oyuncu. En çok gol atmak için benimle. Hagi Feghouli'nin peşinde. Umarım gol atar. Görevi gol atmaktır. Daha çok gol atar. Sonuçta istatistiklere baktığınızda gol atanlar gol atar. Gol atacağına inanıyorum ”dedi.

"Bugün Avrupa'nın her ülkesinde aslanlar gibi oynayan oyuncularımız var"

Maçta 9 Türk oyuncunun ataması sorulduğunda Terim, "Yabancı kuralın neden uygulanmadığını açıklasalar bile Türk oyuncuya yabancı yok. O günün başkanı, yönetim ve karar biz Bugün Avrupa'nın her ülkesinde aslan gibi oynayan oyuncular var Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Hollanda'da her yerde oynuyorlar.Türkçe zorunludur tekrar hatırlatayım eğer oyuncu iyiyse yaparız Nüfusa bakmaya gerek yok Gazeteye göre nüfus ırkçı. Günümüz dünyasında bugünün modern futbolu vardı, kısır çatışmalar değildi, olayın insanlara ve yetenek yönüne bakıyorum. Zaman dedim, şimdi diyorum "diye cevapladı.

"Kaldığımız yerden devam etmeliyiz"

Önümüzdeki haftayı oynamadan geçireceklerinin hatırlatılmasının ardından Fatih Terim, "Oynasaydık güzel olur. Burayı zaten boş geçtik, ancak halihazırda böyle olduğunu söyleyecek devletimiz yok. Karagümrük maçı. İki kupa almamız gerekirken, bir kupa aldık. 9 puandan 4,5'e indik. Hepsini oynadık. Bunlara alışkın Galatasaray takımıyız. Oynamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"Herkese ihtiyacımız var"

Kayıp oyuncuların eksikliklerini hissettirmemesinin önemli olduğunu belirten Terim, "Diğer arkadaşlarımız geldiğinde rekabet olacak. Takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ocak ayında kupa ile 8 maç oynayacağız. Herkese ihtiyacımız var. Bu sayı ne kadar fazlaysa bizim için o kadar iyi.Ne yapacağımızı gösterdikçe onlara katıldığımızda çok daha iyi olacağımıza inanıyorum.Yarışma sonucu formanın aldığı bir takımda, Sahadaki oyuncuların performansları her zaman yüksek olmalı, bunun bize avantaj olarak döneceğini düşünüyorum.

"Tek blokta oynamak bizim için çok önemli."

Takım savunmasını iyi yaptıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Birlikte çalıştıkça tüm hatların bizi daha iyi anlaması çok önemli, oyun anlayışımız daha net anlaşılıyor ve daha yerleşik bir takıma benziyor. Galatasaray, kesinlikle hücumu seven bir takımız ama maçın her iki tarafında da iyiyiz.Doğru 90'dan sonra çok puan kaybettik hatta raunt bile kaybettik. Gol yememek önemli, gol yememek önemli, gol attığımızda da Yesek tamam. Yemek yemediğimizde seviyoruz, tek blokta oynamak bizim için çok önemli, takımın dinamizmi arttı.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun ne zaman döneceği sorulduğunda, Fatih Terim, "Açıkçası bugün bunu söyleyemem. Umarım yakında döner. Hep iyi Falcao'ya ihtiyacımız var. İnsan sağlığına geri döneceğini umuyorum."

"Galatasaray olarak Ocak ayını iyi değerlendiren bir kulübüz"

Hücum bölgesine transfer olup olmadıklarını sormak