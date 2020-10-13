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Spor Fatih Terim o anları anlattı: Önce yumruk, sonra tokat attım
Spor

Fatih Terim o anları anlattı: Önce yumruk, sonra tokat attım

İşletmeci Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavga nedeniyle ifade veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kendisine önce bir yumruk, ardından da tokat attım. Daha sonra damatlarımla birlikte olay yerinden ayrıldım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:26:00 -
Fatih Terim o anları anlattı: Önce yumruk, sonra tokat attım

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim ve işletmeci Selahattin Aydoğdu arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan kavga gündem olmuştu. Mahkemeye taşınan kavgada yeni gelişmeler yaşandı.

İki damadın, silahla basit yaralama suçundan ceza alması istenen davada Fatih Terim tanık olarak ifade verdi. Sabah gazetesinin haberine göre Terim, mahkemede şu sözleri kullandı;

"Olay günü Bodrum'da bulunan yazlığımda tatildeydim. Selahattin Aydoğdu'nun damadıma ve kızıma yönelik tacizlerini duyunca kendisini aradım. Benimle hakaret içerikli konuşup telefonu kapattı. Ben de yanıma iki damadımı ve şoförümü alarak İzmir'e gittim.

Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gittim. Kendisine önce bir yumruk, ardından da tokat attım. Daha sonra damatlarımla birlikte olay yerinden ayrıldım. Damatlarım kimseye vurmadı, aksine beni sakinleştirmeye çalıştılar."

İddianame kapsamında, Çetin ve Bahçekapılı hakkında iki kez 'silahla basit yaralama', birer kez 'silahla kemik kırığı olacak şekilde yaralama', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza istenmişti.

Aydoğdu hakkında ise iki kez 'Silahla basit yaralama', 'mala zarar verme', 'silahla birden fazla kişi ile tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarından ceza talep edilmişti.

Selahattin Aydoğdu ifadesinde; Terim'le yaptıkları telefon konuşmasında tartışma çıktığını, Terim'in iki damadıyla yanına gelip kendisine yumruk attığını, Terim'den ve masa ile sandalyelerini kıran damatlardan şikayetçi olduğunu söylemişti.

Volkan Bahçekapılı, Aydoğdu'nun Terim'e 'Erkeksen buraya gel' diyerek küfür edip telefonu kapattığını, Terim'in çok sinirlendiğini ifade etmiş, Terim'in Aydoğdu'ya yumruk attığını ileri sürmüştü.

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