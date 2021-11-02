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Spor Fatih Terim ne kadar maaş alıyor?
Spor

Fatih Terim ne kadar maaş alıyor?

Fatih Terim maaşı ne kadar kaç lira? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in sarı-kırmızılı kulüpten aldığı maaş son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Fatih Terim’in yıllık maaşı ne kadar? Fatih Terim Galatasaray’dan ne kadar maaş alıyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:36:00 -
Fatih Terim ne kadar maaş alıyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in maaşı merak konusu oldu. Pek çok kişi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim’in ne kadar maaş aldığını araştırmaya başladı. Peki, Fatih Terim’i maaşı ne kadar?

Fatih Terim ne kadar maaş alıyor?

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim’in maaşıyla ilgili iddialara cevap verdi. Epözdemir, "Üç milyon avrolardan,35-40 milyon liralardan bahsediliyor. unlar gerçekçi rakamlar değil" dedi.

Epözdemir, "Hocamız boş mukaveleye imza attı. Öncesinde yıllık 18 milyon lira alıyordu. Biz de hakkaniyet çerçevesinde önceki sözleşmenin yapıldığı avro kuruna baktık ve buna göre 21 milyon lira üzerinden 3 yıllık sözleşme yaptık. Bugünkü kur üzerinden 1,9 milyon Avro'ya tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

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