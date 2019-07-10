Fatih Terim kararını verdi! Arda Turan, Galatasaray'a mı transfer oluyor?
Galatasaray teknik patronu Fatih Terim'den Medipol Başakşehir'de forma giyen eski öğrencisi Arda Turan için olumlu rapor çıkmadığı öğrenildi.10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:56
Böylece Cim-Bom’da Arda dedikodularına da nokta konulmuş oldu. Öte yandan Fatih Terim dün Galatasaray’da tempoyu düşürdü ve futbolcularına tek antrenman yaptırdı. Florya’da oyuncular akşam antrenmanında dayanıklılık ve topla pas çalışması gerçekleştirdi.
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