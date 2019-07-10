Fatih Terim kararını verdi! Arda Turan, Galatasaray'a mı transfer oluyor? Galatasaray teknik patronu Fatih Terim'den Medipol Başakşehir'de forma giyen eski öğrencisi Arda Turan için olumlu rapor çıkmadığı öğrenildi.

Böylece Cim-Bom’da Arda dedikodularına da nokta konulmuş oldu. Öte yandan Fatih Terim dün Galatasaray’da tempoyu düşürdü ve futbolcularına tek antrenman yaptırdı. Florya’da oyuncular akşam antrenmanında dayanıklılık ve topla pas çalışması gerçekleştirdi.

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