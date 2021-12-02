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Spor Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim'in cezası onandı mı?
Spor

Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim'in cezası onandı mı?

Fatih Terim cezası | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı. Peki, Fatih Terim kaç maç ceza aldı?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:06:00 -
Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim'in cezası onandı mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in cezasının kaç maç olduğu merak ediliyor. Peki, Fatih Terim kaç maç ceza aldı?

Fatih Terim kaç maç ceza aldı? Fatih Terim'in cezası onandı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe derbisinden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen cezaya yapılan itirazı görüştü.

Kurul, Fatih Terim'e çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında hakeme yönelik hareketi sebebiyle 3, tedbire uymama gerekçesiyle 2 olmak üzere verilen toplam 5 maç men cezasını onadı. Ayrıca deneyimli teknik adamın aldığı 29 bin 500 lira para cezasına yapılan itiraz da reddedildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 30 bin lira para cezası onandı. TFF Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in aldığı 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ile 125 bin lira para cezasını ise kaldırdı.

Kurul, derbide yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilen toplam 321 bin lira para cezası ile Nef Stadı'nın bazı tribünlerinin kapatma cezalarını da onadı.

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