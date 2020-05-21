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Spor

Fatih Terim izin vermedi: Sen bana lazımsın

Tecrübe kazanması amacıyla Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan ve 26 maçta 9 gol atan Ali Yavuz Kol'a Alman takımı Hannover talip oldu ancak Fatih Terim transfere onay vermedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:59:00 - 2020-05-21 11:00:04
Fatih Terim izin vermedi: Sen bana lazımsın

Koronavirüs sebebiyle kulüplerin transfere bakışı değişmiş ve teknik direktör Fatih Terim de bu bağlamda gençlere yönelmişti. İşte o altyapı meyvelerinden birisi olan ve tecrübe kazanması adına Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan Ali Yavuz Kol'da sıcak gelişmeler yaşandı.

Fatih Terim izin vermedi

19 yaşındaki hücumun çok yönlü ismini Alman ekibi Hannover yakın takibe aldı. Bir süredir Ali Yavuz'u canlı izleten Hannover, golcü ismi almak için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Satış, Fatih Terim'e takıldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Terim'in raporu doğrultusunda Ali Yavuz'u şu an satmayı düşünmediklerini Alman ekibine net bir şekilde iletti. Yönetim, önümüzdeki sezon sonu mukavelesi bitecek oyuncu ile sözleşme uzatma kararı da aldı.

Terim'in koronavirüs etkisini en az hasarla atlatabilmek ve Türk futboluna yeni bir oyuncu daha kazandırmak adına Ali Yavuz'u A Takım'a hazırlayacağı öğrenildi. Kol, santrfor özelliğinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. (Türkiye)

 

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