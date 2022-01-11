Fatih Terim gitti, Yusuf dümeni Rusya'ya kırdı!

Uzun süredir Galatasaray'la anılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fatih Terim'in görevi bırakmasıyla dümeni Rusya'ya kırdı...

Fransız ekibi Lille'de yedek kulübesinden çıkamayan yetenekli oyuncunun adı uzun süre Galatasaray ile anılmıştı. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci görüştükleri takımı resmen açıkladı.

Trabzonspor'dan 2019 yılında 17.5 milyon Euro gibi astronomik bedelle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı bu sezon yedek kulübesine mahkum oldu. Geçen sezonki şampiyonlukta öne çıkan isimlerden olan milli yıldız, teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in gelişinin ardından 11'e uzak kaldı.

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden L'Equipe Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılabileceğini yazdı.

Gazetenin haberinde, "Lille rotasyonunda o kadar geriye düştü ki, bir şeyler başarmasının çok zor olduğunu düşünmeye başladı. Yaşanan bu durum sonrası, kaçınılmaz olarak takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı" iddiasında bulundu.

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncuyla ilgili sıcak gelişme yaşandı. Rusya'nın önde gelen ekiplerinden CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı'yı kiralayacağı iddia edildi. Lille yönetiminin, CSKA'nın kiralık teklifine sıcak baktığı kaydedilirken; Yusuf Yazıcı'nın menajerinin Rus ekibinin yöneticileriyle masaya oturacağı vurgulandı. Rusya'da yayın yapan metaratings.ru'ya konuşan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci görüşmeleri doğruladı.

Yusuf Yazıcı, geçen sezon 43 maçta 12 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon gözden düşen Yazıcı 15 karşılaşmada 1 gol atıp 1 asist yapabildi.