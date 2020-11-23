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Spor Fatih Terim esti gürledi: Çok mu zor!
Spor

Fatih Terim esti gürledi: Çok mu zor!

Kayserispor maçı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakeme sert tepki gösterdi. Uzatma dakikalarının daha çok olması gerektiğini savunan Terim, "10 tane oyuncu değişti. Herkes yatıyor, vakit geçiriyor. 5 dakika mı? Allah rızası için. Ali Sami Yen'de 8-10 dakika vermemek bu kadar zor mu!" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:57:00 -
Fatih Terim esti gürledi: Çok mu zor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 sona eren Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Öncelikle maçı değerlendiren Terim, "Mücadelesi için Kayserispor'u kutluyorum. Aldıkları puanı da tebrik ederim. Ancak bir tane isabetli şutları var, o da gol oldu. Futbol böyle bir oyun işte. 25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle, ilk yarı farklı skorla garantiye alıp içeri girmeliydik. Maalesef, yakın mesafelerden goller atamadık. Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimse amorti vermiyor" dedi.

"Ali Sami Yen'de 8-10 dakika vermemek bu kadar zor mu!"

Tecrübeli teknik adam, sözlerine hakemi eleştirerek devam etti ve "Benim sinirlendiğim tek bir şey var. Hakem iyi maç yönetti. Kardeşim, 10 tane oyuncu değişti. Herkes yatıyor, vakit geçiriyor. 5 dakika mı! Allah rızası için. Ali Sami Yen'de 8-10 dakika vermemek bu kadar zor mu!" ifadelerini kullandı.

 

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