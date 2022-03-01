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Spor Fatih Terim, Divan'da hesabı kesecek!
Spor

Fatih Terim, Divan'da hesabı kesecek!

Görevden alınmasının ardından herkes Fatih Terim'in sözlerini merakla beklerken İmparator'un Divan Kurulu toplantısında konuşması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 11:46:00 -
Fatih Terim, Divan'da hesabı kesecek!

Görevden alınmasının ardından herkes Fatih Terim'in sözlerini merakla beklerken İmparator'un Divan Kurulu toplantısında konuşması bekleniyor.

Görevden alınmasının ardından herkes Fatih Terim'in sözlerini merakla beklerken İmparator'un Divan Kurulu toplantısında konuşması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; 21 Mart'taki toplantının online olarak video-konferans yöntemi ile yapılması nedeniyle Terim'in, konuşmasını üyelere canlı olarak yapabilmek adına nisan ayına bırakma ihtimali de bulunuyor.

Galatasaray'da görevden alındıktan sonra Fatih Terim sessizliğini koruyordu.

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