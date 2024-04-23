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Spor Fatih Terim çifte kupa peşinde
Spor

Fatih Terim çifte kupa peşinde

Yeniakit Publisher
2024-04-23 23:27:00 -
Fatih Terim çifte kupa peşinde

Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, AEK Atina ile şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıkacak. 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşma 20:30’da başlayacak. Terim'in takımı ayrıca kupa finali oynayacak.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan'da çifte kupa hedefinde.

Lider AEK Atina’nın sadece 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Panathinaikosş Play-off şampiyonluk grubunda son dört maçı kazanarak iddialı bir konuma geldi. Panathinaikos maçı kazanması halinde ligin bitimine dört hafta kala 2 puanlık bir farkla liderliğe yükselecek. Zorlu karşılaşma öncesinde evsahibi AEK'nın 72, Terim'in takımı Panathinaikos'un 71 puanı bulunuyor.

Panathinaikos’u bu maçın ardından birbirinden zorlu mücadeleler bekliyor. Pazar günü saat 20:30’da deplasmanda Aris'i ağırlayacak olan yeşil beyazlılar, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19:00’da deplasmanda PAOK ile mücadele edecek ve ardından 12 Mayıs Pazar günü saat 20:30’da yine kendi sahalarında Olimpiakos'la karşılaşacaklar.

PANATHINAIKOS AYRICA YUNANİSTAN KUPASI FİNALİNDE

Panathinaikos'un bir diğer heyecan verici mücadelesi de 18 Mayıs Cumartesi günü saat 15:30’da olacak. Panathinaikos Yunanistan Kupası finalinde Aris ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim ve öğrencileri, bu beş maçlık periyotta istedikleri puanları ve sonuçları alarak sezonu çifte kupayla kapamayı hedefliyor.
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