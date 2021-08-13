Fatih Terim: Bu kez takım gibi oynadık

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'ı 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız." dedi.

"Oyunu domine ettik"

En iyisini yapmaları gerektiğini aktaran Terim, "Buradan 4,5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız. Takımımızın kalitesi daha önce ama yaşadığımız bazı sıkıntılar, buradaki maçın daha kritik olmasını maalesef sağladı. Tarihte de bazı şeyler var ki, insanın ders alması gerekiyor. Bu seviyede birçok takımımızın elenmişliği vardı, biz de dahil." ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın bu kez daha iyi oynadığını belirten Terim, "Kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Maçın artısı, pas trafiği, bol gol pozisyonu. Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha takım gibi oynadı. Oyunu domine ettik. Gelenler, gidenler olacak" diye konuştu.