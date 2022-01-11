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Spor Fatih Terim Acun’un takımı Hull City ile mi anlaştı?
Spor

Fatih Terim Acun’un takımı Hull City ile mi anlaştı?

Fatih Terim Hull City’i mi çalıştıracak? Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim’in ismi Hull City ile anılmaya başladı. Peki, Fatih Terim’in yeni takımı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-01-11 11:58:00 -
Fatih Terim Acun’un takımı Hull City ile mi anlaştı?

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Futbolseverler ise Fatih Terim’in hangi takımla anlaşacağını araştırmaya başladı. Peki, Fatih Terim hangi kulüple anlaştı?

Fatih Terim Acun’un takımı Hull City ile mi anlaştı?

Galatasaray'da dördüncü dönemi sona eren Fatih Tarim'in ismi İngiltere Championship takımlarından Hull City ile anılmaya başladı. Ajansspor'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi aldığını açıklayan Acun Ilıcalı, Fatih Terim'den randevu istedi.

Acun Ilıcalı'nın randevu talebinin Hull City için mi yoksa Avrupa Kupaları'nı da yayınlayan Exxen platformunda yorumculuk konusunda mı olduğu bilinmiyor.

Hull City için ismi geçen Şota Arvaledze'nin İngiltere'de hala çalışma izni alamadığı basına yansımıştı.

 

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