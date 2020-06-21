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Spor

Fatih Terim, 5 değişiklik hakkını da kullandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşısında 5 değişiklik hakkını da kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:17:14 -
Fatih Terim, 5 değişiklik hakkını da kullandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşısında 5 değişiklik hakkını da kullandı.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 28. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynadıkları Gaziantep FK maçında 5 değişiklik hakkını da kullandı. Kırmızı kart ve sakatlıkların ardından deneyimli teknik adam, oyuna Linnes, Taylan, Selçuk İnan, Jesse Sekidika ve Jimmy Durmaz’ı dahil etti.

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