Fatih Tekke’den Mağlubiyet Sonrası Sitem: "Oyun Olarak Ezilmedik Ama Hatalara Teslim Olduk"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray’a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maçın skorunun sahadaki oyunu tam yansıtmadığını savunan Tekke, hem bireysel hatalara dikkat çekti hem de yönetime transfer mesajı gönderdi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi değerlendiren Tekke, maça iyi başladıklarını ancak basit hataların kurbanı olduklarını vurguladı. Deneyimli teknik adam, "Oyun olarak kesinlikle aşağıda kaldığımızı düşünmüyorum. İkinci yarıda 2-1’i yakaladık, beraberlik için çok net pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Yediğimiz gollerin hepsi, bu seviyede kabullenmememiz gereken hatalardan geldi. 8 aydır çalışıyoruz; pozisyon sadakati konusunda hala sorun yaşıyorsak bu beni gerçekten üzüyor," dedi.
Transferde Acil Kodlu İhtiyaç Listesi
Kadro derinliğinin yetersizliğine vurgu yapan Fatih Tekke, sakatlıklar ve eksik bölgeler nedeniyle lig öncesi alarm verdi. Transfer politikasının sadece "isim" değil "oyun" odaklı olduğunu belirten Tekke’nin listesi ise oldukça kabarık:
- Savunma Hattı: Savic, Okay ve Baniya’nın sakatlıkları nedeniyle acil 2 stoper.
- Bekler: Sağ ve sol bek rotasyonunda alternatif eksikliği.
- Hücum Hattı: Kenar oyuncusu takviyesi.
- Bonus: "Paramız olsa bir orta saha ve bir 10 numara da isterim."
Tekke, "20’ye yakın oyuncu gönderildi, yeni bir takımız. Ancak oyunumuzu bir adım ileriye taşıyacak, direkt katkı verecek isimlere acil ihtiyacımız var," ifadelerini kullandı.
Taraftara Sitem: "Dost Kötü Günde Belli Olur"
Maçtaki düşük taraftar desteğine de değinen Fatih Tekke, duygusal bir çıkış yaparak tribünlerin boş kalmasından duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:
"İnsanın sevdikleri, dostları ne olursa olsun yanında olmalı. Bugün taraftarımızın desteğini sahada hissedemedik. Geldiğim ilk günkü heyecanım neyse bugün de o, ancak bu yolda yalnız kalmamalıyız."
