Fatih Tekke'den İngiltere sürprizi
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Trabzonspor’dan ayrılmasının ardından bir süredir gözlerden uzak olan Fatih Tekke, Newcastle United ile Arsenal arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi. Deneyimli teknik adamın İngiltere’de çeşitli eğitim programlarına katıldığı da öne sürüldü.
Trabzonspor'a veda etmesinin ardından gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Fatih Tekke, İngiltere'de ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Premier Lig'de oynanan Newcastle United-Arsenal karşılaşmasını tribünden takip ederken görüntülendi.
NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Bir süredir kamuoyunda görünmeyen ve dinlenmeye çekilen Fatih Tekke'nin İngiltere ziyareti futbolseverlerin dikkatini çekti. Premier Lig'in öne çıkan karşılaşmalarından Newcastle United ile Arsenal arasındaki mücadeleyi tribünden izleyen Tekke'nin maç sırasındaki görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
İNGİLTERE'DE EĞİTİM KURSLARINA KATILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Fatih Tekke'nin İngiltere seyahatinin yalnızca futbol karşılaşmalarını takip etmekle sınırlı olmadığı öne sürüldü. Tecrübeli çalıştırıcının, teknik direktörlük kariyerinde kendisini geliştirmek, modern futbolun güncel yaklaşımlarını yakından tanımak ve yeni antrenman metotlarını incelemek amacıyla İngiltere'de çeşitli eğitim programlarına katıldığı iddia edildi.