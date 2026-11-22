Lüksün zirvesi Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri!
Mercedes-AMG, tamamen elektrikli yüksek performans otomobilleri için geliştirdiği yeni AMG.EA mimarisi üzerindeki ilk seri üretim modelini Türkiye'de yollara çıkardı.
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Mercedes-AMG, tamamen elektrikli yüksek performans otomobilleri için geliştirdiği yeni AMG.EA mimarisi üzerindeki ilk seri üretim modelini Türkiye'de yollara çıkardı.
İstanbul Park'ta düzenlenen özel lansman ve pist sürüşü etkinliğiyle tanıtılan yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé ailesi, teknik verileri ve şarj hızıyla dikkat çekiyor.
1.169 BEYGİRE VARAN GÜÇ VE 2,4 SANİYEDE 0-100 KM/S HIZLANMA
Her iki versiyonda da Mercedes-Benz AG'nin yüzde 100 iştiraki olan İngiliz motor uzmanı YASA tarafından geliştirilen üç adet eksenel akılı elektrik motoru görev yapıyor.
Geleneksel elektrik motorlarına kıyasla daha kompakt boyutlarda yüksek sürekli güç ve tork üretebilen bu yapı, zorlu pist kullanımlarında bile performans kaybı yaşanmasının önüne geçiyor.
Tamamen ayarlanabilir AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılan güç, versiyona göre çarpıcı değerlere ulaşıyor.
Türkiye'de doğrudan satışa sunulan Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupé, 816 beygir maksimum güç ve 1.860 Nm tork üretiyor.
0'dan 100 km/s hıza 2,8 saniyede, 200 km/s hıza ise 9,0 saniyede çıkan otomobil, 675 kilometreye kadar WLTP karma menzil sunuyor.
Özel siparişle alınabilen Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupé ise 1.169 beygir güç ve 2.000 Nm tork değerleriyle 0-100 km/s hızlanmasını 2,4 saniyede tamamlıyor.
Her iki model de Drivers Paketi ile 300 km/s azami hıza ulaşabiliyor; Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupé'nin WLTP karma menzili ise 660 kilometre olarak açıklanıyor.
FORMULA 1 TEKNOLOJİSİYLE 10 DAKİKADA 460 KİLOMETRE MENZİL
Affalterbach'ta geliştirilen 106 kWh net kapasiteli yüksek performans bataryası, Formula 1 ve Mercedes-AMG ONE projelerinden elde edilen mühendislik birikimini seri üretime taşıyor.
105 milimetre yüksekliğinde ve 26 milimetre çapındaki alüminyum gövdeli silindirik hücrelerin çevresinden iletken olmayan özel bir soğutma yağı akıyor.
Bu doğrudan soğutma yöntemi, tüm hücrelerin homojen sıcaklıkta kalmasını sağlayarak arka arkaya yapılan yüksek hızlı sürüşlerde enerji aktarımını koruyor.
800 volt elektrik mimarisine sahip Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, uygun hızlı şarj istasyonlarında 800 amperin üzerinde akıma ve 600 kW'ın üzerinde tepe DC şarj gücüne ulaşıyor.
Bu kapasite sayesinde otomobil yalnızca 10 dakikalık şarjla bataryasına 70 kWh enerji depolayarak yaklaşık 460 kilometre WLTP menzili kazanıyor.
Bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşması ise 600 kW şarj noktasında 11 dakika, 350 kW istasyonlarda ise 16 dakika sürüyor.
Aerodinamik verimlilik odağında şekillenen gövde tasarımı, aktif AEROKINETICS arka difüzörün de katkısıyla 0,22 Cd hava sürtünme katsayısına ulaşıyor.
Yol tutuş tarafında görev yapan AMG ACTIVE RIDE CONTROL havalı süspansiyon sistemi, geleneksel viraj denge çubuklarının yerini alan hidrolik bağlantılı amortisörlerle gövde salınımını dengeliyor ve hıza bağlı olarak aracı iki kademede alçaltıyor.
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