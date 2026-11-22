Ecdad yadigarı camilerden sevindiren haber
6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Darende ilçesinde zarar gören Osmanlı mirası camilerin restorasyon çalışmaları sona erdi.
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6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Darende ilçesinde zarar gören Osmanlı mirası camilerin restorasyon çalışmaları sona erdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Sırakoz Camisi, Hacıderviş Camisi ve Heyiketeği Hacı Mehmet Camisi'nde yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmaları sona erdi.
Depremlerde duvarları, çatıları ve taşıyıcı sistemleri zarar gören camilerde, geleneksel yapı malzemeleri ve modern mühendislik teknikleri kullanılarak onarım ve güçlendirme çalışmaları yapıldı.
Çalışmalar kapsamında taş ve kerpiç duvarlar onarılırken, çatı ve ahşap aksamlar yenilendi.
İç mekan düzenlemeleri yapılan camilerde, güçlendirme çalışması da gerçekleştirildi.
Restorasyon çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Furkan Bayram, yaptığı açıklamada, camilerde yapılan çalışmalar kapsamında kültürel ve manevi değerlerin korunması için çalıştıkları söyledi.
Camilerin gelecek nesillere aktarılması için dikkatli olduklarını anlatan Bayram, özenle çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.
Restore edilen camiden görüntüler...
Restore edilen camiden görüntüler...
Restore edilen camiden görüntüler...
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