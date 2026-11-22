Kocaeli’nin üç meşhur lezzetini bir araya getirdiler! Ortaya “Ayvaşah” çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kocaeli’nin Eşme ayvası, Kandıra manda kaymağı ve İzmit pişmaniyesi aynı tatlıda buluştu.
Kocaeli’nin farklı ilçeleriyle özdeşleşen üç yöresel lezzet, yeni bir tatlıda bir araya geldi.
Kocaeli'nin farklı ilçelerine özgü üç yöresel ürünün kullanıldığı tatlı, Antikkapı'nın belirlenen şubelerinde tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Antikkapı AŞ tarafından hazırlanan Ayvaşah'ta Kartepe ilçesine bağlı Eşme'nin ayvası, Kandıra'nın manda kaymağı ve İzmit'in pişmaniyesi kullanılıyor. Yöresel ürünlerin bir araya getirildiği tatlı, kış mevsimine özel olarak hazırlandı.
Ayvaşah, Antikkapı'nın Maide Kafe ve Restoran, Mahal Plus, Seka Park Antik Köfte, Darıca Antik Köfte ve Balyanoz Antik Köfte şubelerinde satışa sunuluyor.