İstanbul Bahçelievler’de bir züccaciye mağazasının açılışı sırasında izdiham yaşandı. Şirinevler'de sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde toplanan binlerce kişi, kapıların açılmasıyla birlikte içeri girebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle mağazanın bulunduğu cadde adeta insan seline döndü.

Kalabalık kontrol altında tutulmaya çalışıldı

Yaklaşık 500 kişilik ekiple hizmet veren mağaza yönetimi, yaşanan izdihamın önüne geçebilmek ve kalabalığı kontrol altında tutabilmek amacıyla sık sık anons yaptı. Yetkililerin uyarılarına rağmen mağaza önündeki yoğunluk dikkat çekti.

“Burada ne ararsanız bulabilirsiniz”

Mağaza sorumlusu Hayrullah Yücekaya, yaşanan izdihamın önüne geçemediklerini belirterek, "İzdihamı önlemek için elimizden gelen tüm önlemleri aldık. 500 kişilik kadromuzla hizmet veriyoruz. Ama her şeye rağmen önleyemiyoruz çünkü fiyatlarımız çok uygun. Tüm Bahçelievler ve İstanbul halkı burada. Elimizden geldiğince hizmet vereceğiz. Yılın 365 günü açık olan bir işletme. Sadece açılışa özel değil her zaman gelebilirler" şeklinde konuştu.

Öte yandan alışveriş için mağazaya gelen bir vatandaş, "İzdiham gibi gerçekten çünkü fiyatlar çok uygun. Burada ne ararsanız bulabilirsiniz. İçeride arkadaşımı kaybettim ondada birçok eşyam var" dedi.