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Kadın - Aile Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği Fatih sarması tatlısı dikkat çekiyor: O kadar lezzetli ki... Böyle hazırlanacak
Kadın - Aile

Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği Fatih sarması tatlısı dikkat çekiyor: O kadar lezzetli ki... Böyle hazırlanacak

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Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği Fatih sarması tatlısı dikkat çekiyor: O kadar lezzetli ki... Böyle hazırlanacak

Eski Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği lezzetli pandispanya, hafif şerbeti ile enfes bir tatlıdır. Fatih sarması kaliteli lezzeti ile dikkat çeken muazzam bir tatlı. Böylesini daha önce hiç görmediniz... Böyle hazırlayın...

Lezzetli pandispanya, hafif şerbeti ile enfes bir tatlıdır Fatih sarması. Peki Fatih sarması nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte tarifi...

Lezzetli pandispanya, hafif şerbeti ile enfes bir tatlıdır.

Fatih sarması. Peki Fatih sarması nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte tarifi...

İstanbul'da Fatih Camii'nin arka kapısına düşen küçük bir dükkan var, adı Tarihi Fatih Sarmacısı. Yolunuz düştü mü bilmiyorum ama düşerse orada bu tatlıyı mutlaka yiyin. Osmanlı sarayın mutfağında çalışan İbrahim Bey tarafından kurulmuş ve üç kuşaktır işletiliyor. Farklı tatlılarda yer alıyor ama özellikle Fatih sarmasıyla ün salmış.

Neyse gelin evde de bu harika tatlıyı yapalım.

FATİH SARMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet oda sıcaklığında yumurta
1 su bardağı şeker
2 su bardağı elenmiş un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Arası için;

2 çorba kaşığı bal ya da kayısı marmelatı

2 çorba kaşığı antep fıstığı


Şerbeti için;

2 bardak su

2 bardak şeker

FATİH SARMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle pandispanyasını yapalım. Yumurtaları şeker ile birlikte 5 dakika yüksek devirde çırpın. Kabartma tozunu, vanilyayı ve unu eleyerek ekleyin ve kısa süreli çırpıp bırakın.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine eşit bir şekilde hamuru yayın.
170 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Kızarırsa sertleşir aman dikkat edin.
Bu arada şerbetini hazırlayın. Tencerede şekeri ve suyu şeker eriyene kadar ısıtın.
Fırından çıkan pandispanya ılıyınca soğuk şerbeti dökün. Bu şekilde nemlendireceğiz ki kolay sarılsın. Bu yüzden kontrollü dökün. Bir anda hepsini dökmeyin.
Üzerine bal ve antep fıstığı serpiştirin.
Rulo olarak sarın.
Kalan şerbeti üzerine gezdirin.
Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
2 parmak kalınlığında dilimleyerek servis edin. Bolca antep fıstığı ve hindistan cevizi serpeyi unutma.
Afiyet Olsun!

Fatih sarması, yumuşacık pandispanya benzeri keki, mayhoş iç dolgusu ve geleneksel yapısıyla İstanbul'un tarihi duraklarında ve sosyal medyada lezzet düşkünlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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