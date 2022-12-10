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Ekonomi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 13:56:00 -
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ilanda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 31.ve 33. maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacak.

Adayların 09.12.2022 -23.12.2022 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi : 09.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 23.12.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 29.12.2022
Giriş Sınav Tarihi : 04.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 10.01.2023

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