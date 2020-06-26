Fatih Sultan Mehmet tablosu kime ait kim yaptı? İstanbul Büyükşehir Belediyesinn satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun yanındaki fotoğraf kadar, yapan ressam da merak konusu haline geldi. Portredeki kişinin Cem Sultan olduğunu açıklayan İlber Ortaylı, yapan ressama dair açıklamalarda da bulundu. Peki ama o tabloyu kim yaptı? Fatih Sultan Mehmet ve oğlu Cem sultanın portresinin sahibi kim?