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Yaşam

Fatih Sultan Mehmet tablosu kime ait kim yaptı?

Fatih Sultan Mehmet tablosu kime ait kim yaptı? İstanbul Büyükşehir Belediyesinn satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun yanındaki fotoğraf kadar, yapan ressam da merak konusu haline geldi. Portredeki kişinin Cem Sultan olduğunu açıklayan İlber Ortaylı, yapan ressama dair açıklamalarda da bulundu. Peki ama o tabloyu kim yaptı? Fatih Sultan Mehmet ve oğlu Cem sultanın portresinin sahibi kim?

Yeniakit Publisher
2020-06-26 19:59:00 -
Fatih Sultan Mehmet tablosu kime ait kim yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi gündeme bomba gibi düştü. Herkesin araştırdığı portredeki ilk detay, yanındaki kişinin kim olduğuydu. İlber Ortaylı portreye ilişkin açıklamalar yaparak Fatih Sultan Mehmet'in tablosundaki kişinin, oğlu Cem sultan olduğunu belirtti.

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etmiş, resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirmişti. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başlamıştı.

 

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