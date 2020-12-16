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Gündem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza
Gündem

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:19:00 -
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde köprü ortasında saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken bir şerit trafiğe kapandı.

Kaza nedeniyle Avrupa-Anadolu istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak yönlendiriyor. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

 

 

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