Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapatılacak mı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bakımı ne zaman?

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ikinci köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaklaşık 3 yıl süreceği iddia edilen bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son noktayı koydu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe kapatılacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan çalışmanın 900 gün süreceği yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı. "FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir."

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ne zaman yapıldı?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprü. Ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39 m, denizden yüksekliği 64 m'dir. Köprünün temeli 29 Mayıs 1985'te atılmış ve yapımına 4 Aralık 1985 günü başlanmıştır. Halen dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde 14. sırada yer alan bu büyük proje 3 Temmuz 1988 tarihinde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştır.