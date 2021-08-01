Fatih Sultan Mehmet Han'ın sözünü hatırlattı: Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, Türkiye'yi seferber eden orman yangılarının ardından yaptığı açıklamada, çağ açıp çağ kapatan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın ormanlarla ilgili sözünü hatırlattı.

Kanak, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim."

AZİZ MİLLETİM

Yukarıdaki söz çağ açıp çağ kapayan Türk Hâkânı Fâtih Sultân Mehmed Hân’a aittir. Yerinde bir sözdür.

Günümüze uyarlayacak olursak; “ Ciğerimizi yakanın, ciğerini yakarım” demektir.

Yâni bu cennet vatanın ağacına, ormanına zarar veren, insanlıktan nâsibini almamış bir takım gürûh için cezaların artırılmalısını istiyoruz.

Neredeyse bütün Türkiye’yi yak 1-2 yıl cezayla kurtul. Bu, kin be nefretten gözü dönmüş yaratıklara verilecek cezalar caydırıcı olmadığı sürece, bu tür eylemler devam edecektir. Ormanlarımızı yakanlar şalvarlı dağ fareleri ve onların emirlerini yerine getiren uzantılarıdır. Bunları örtbas etmeye çalışanlar ise, bu dağ farelerinin uzantılarını şirin göstermek isteyenlerin tâ kendileridir.

İki ağaç yer değiştirecek diye kıyâmeti koparan sözde sanatçı, yazar-çizer takımı, kendilerine entel dedikleri terörist sevici akademisyen bozuntuları maskeniz düştü. Sizde düşün artık bu ASİL MİLLETİN yakasından.

Hele birde, Türkiye’nin; Libya’da, Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Karabağ’da, Balkanlar’da ne işi var diyerek, Cihân Şümûl Devlet özelliğimizi köreltmeye çalışan asalaklar sürüsü, esas size sormak lâzım “Sizin Türkiye’de ne işiniz var..”

Nasıl olsa birgün sıkıyı görünce kaçıp gideceğiniz bu ülkeyi şimdiden terkedin ve soluduğumuz havayı artık daha fazla kirletmeyin.

AZİZ MİLLETİM

Ağacı kesen veya yakan hainlere en ağır cezaların verilmesi şart olduğu gibi, ağacı seven ve onu koruyan ve uğurunda kendisini feda edenlerinde mükafâtlandırılmaları gerekliliğine inanıyorum. Yangın söndürülmesi için su taşırken hayatını kaybeden 25 yaşındaki gencimiz başta olmak üzere, bu uğurda vefât edenlerin “ŞEHİT” sayılmasını istiyoruz umarım Devlet Büyüklerimiz bunu dikkate alırlar..

Türk Dünyası Derneği olarak,yanan ormanlarımızın hasar tesbit çalışmaları bittiğinde ve yenileme çalışmaları başladığında bizlerde “ağaç dikme” veya “fidan bağışı” kampanyalarına katılacağız.

Şimdilik tek duâmız, bir an önce bu yangınların bitmesi/bitirilmesi yönünde olacaktır.

Allah (C.C.) bu Cennet Vatanımızı ve Asil Milletimizi korusun inşaallah...