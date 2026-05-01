Fatih Sultan Mehmed Han, vefatının yıldönümünde dualarla anılacak
Osmanlı İmparatorluğu'nun cihan padişahı ve İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmed Han, vefatının yıldönümünde kabri başında düzenlenecek anlamlı bir programla yâd edilecek.
Türk Dünyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından büyük bir vefa örneği olarak tertip edilen bu özel anma programı, 3 Mayıs tarihinde Fatih Camii Haziresi'nde gerçekleştirilecek.
Anma programı kapsamında katılımcılar, ilk olarak saat 12.00'de büyük kumandanın türbesi önünde bir araya gelecek. Saat 12.30'da ise Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edilecek. Türk Dünyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkilileri, tüm vatandaşları bu manevi buluşmaya davet etti.