Fatih sondaj gemisi Karadeniz geçişine hazır

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geminin, İstanbul Boğazı geçişi için hazır olduğunu aktardı.

Paylaşımında geminin Karadeniz seferi için hareket edeceğini ifade eden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek."